Son Dakika Haberleri: Sahibine Ulaşmak İsteyen Kedi Sahanın İçine Girdi

Sahibine Ulaşmak İsteyen Kedi Sahanın İçine Girdi

1 saat önce

Sahibine ulaşmak isteyen kedi sahanın içine girdi Sevimli kedi alkışlar arasında sahayı terk ettiKAYSERİ - Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.

Sahibine Ulaşmak İsteyen Kedi Sahanın İçine Girdi, System.String[]
Sahibine ulaşmak isteyen kedi sahanın içine girdi
Sevimli kedi alkışlar arasında sahayı terk etti

KAYSERİ - Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi. Sahanın içine giren kedi, bir futbolcu tarafından sahibine teslim edildi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Şaban Tankurt Stadı'nda oynanan Başakpınar Belediyespor-Develispor maçı sevimli misafiri için 5 dakika durdu. Sahibi tribünde maç izleyen kedi, sahibine ulaşmak için sahanın içinden geçmek isteyince ortaya güzel görüntüler çıktı.
Sahaya bir kedinin girdiği gören hakem oyunu durdururken, Başakpınar Belediyespor takım kaptanı Erdi Halis, sevimli kediyi kucağına alarak tribünde maçı izleyen sahibine ulaştırdı. Maçı izleyen taraftarlar da takım kaptanının bu davranışını alkışladı.
Maç sevimli misafirin güvenli bir şekilde sahayı terk etmesi ile kaldığı yerden devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Başakpınar, Kayseri, Genel
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