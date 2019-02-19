Sahibine Ulaşmak İsteyen Kedi Sahaya Girdi

Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi, amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.

Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi, amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.



Kayseri Süper Amatör Küme'de Şaban Tankurt Stadı'nda oynanan Başakpınar Belediyespor-Develispor maçı sevimli misafiri için 5 dakika durdu. Sahibi tribünde maç izleyen kedi, sahibine ulaşmak için sahanın içinden geçmek isteyince ortaya güzel görüntüler çıktı. Sahaya bir kedinin girdiği gören hakem oyunu durdururken, Başakpınar Belediyespor takım kaptanı Erdi Halis, sevimli kediyi kucağına alarak tribünde maçı izleyen sahibine ulaştırdı. Maçı izleyen taraftarlar da takım kaptanının bu davranışını alkışladı. Maç sevimli misafirin güvenli bir şekilde sahayı terk etmesiyle kaldığı yerden devam etti.



(İHA)

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