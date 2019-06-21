Sahibini bulamadığı bileziği bozdurup, parasıyla kumanya dağıttı

SAMSUN'da, özel bir şirkette çalışan Burak Kurum (25), yolda bulduğu, bir yıl boyunca sahibini arayıp bulamadığı 7 bin lira değerindeki bileziği bozdurup, parasıyla kumanya alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.Kentte, özel bir şirkette çalışan evli ve 1 çocuk babası Burak Kurum, yaklaşık bir yıl önce iş çıkışında arkadaşı Onur Vural ile birlikte kaldırımda yürürken yerde altın bir bilezik buldu. Kurum, çevredeki esnafa bilezik kaybeden olup olmadığını sordu, ancak sahibini bulamadı. Bileziği bulduğu ilk günden itibaren sahibini arayan Kurum, aramalardan 1 yıl boyunca sonuç alamadı. Sahibine ulaşmaktan umudunu kesen Kurum, yaklaşık 7 bin liralık bileziği bozdurup parasıyla kumanya alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.'ARTIK İÇİM ÇOK RAHAT'Kurum, "Bileziğin 1 yıl boyunca sahibini aradım ve bulamadım. Bileziği evimde en güvenilir yerde sakladım. Ancak içimde huzursuzluk vardı. Sürekli olarak 'Acaba çalınır mı?' düşüncesi vardı. Bu yüzden çalmadık kapı bırakmadım. Sonrasında yapılan haberleri okuyup belki bana bir dönüş yapan olur diye çok bekledim. Arayan soran oldu elbette ama gerçek sahipleri değildi. Kimse bileğin özelliklerini tarif edemedi. Sonrasında ailemle de konuştum ve ortak bir fikre vardık. Bileziği satarak yardıma muhtaç olan ailelere kumanya yardımda bulunduk. Artık içim çok rahat" dedi.

- Samsun