Sahibini cenazesinde "yalnız bırakmayan" köpek öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sahibini cenazesinde "yalnız bırakmayan" köpek öldü

20.10.2022 16:54
Sahibini cenazesinde "yalnız bırakmayan" köpek öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 yıl önce sahibinin cenazesi sırasında tören alanından ayrılmayan köpek öldü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 yıl önce sahibinin cenazesi sırasında tören alanından ayrılmayan köpek öldü.

Tufanbeyli ilçesinde 2019'da 10 yaşındayken güreş antrenmanı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Musa Sayın'ın cenaze merasiminde, tören alanından ayrılmayan "Alaç" isimli köpeğine çocuğun ailesi bakmaya başladı.

Sahibi Musa Sayın'a bağlılığıyla dikkati çeken köpek, bilinmeyen nedenle öldü.

Sayın'ın ailesi, çocuklarının köpeğinin ölümünü üzüntüyle karşıladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı Konyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu Konyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu Adana spor haberleri: Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Adana spor haberleri: Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahibini cenazesinde 'yalnız bırakmayan' köpek öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sahibini cenazesinde "yalnız bırakmayan" köpek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement