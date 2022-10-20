Sahibini cenazesinde "yalnız bırakmayan" köpek öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 yıl önce sahibinin cenazesi sırasında tören alanından ayrılmayan köpek öldü.
Tufanbeyli ilçesinde 2019'da 10 yaşındayken güreş antrenmanı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Musa Sayın'ın cenaze merasiminde, tören alanından ayrılmayan "Alaç" isimli köpeğine çocuğun ailesi bakmaya başladı.
Sahibi Musa Sayın'a bağlılığıyla dikkati çeken köpek, bilinmeyen nedenle öldü.
Sayın'ın ailesi, çocuklarının köpeğinin ölümünü üzüntüyle karşıladı.
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