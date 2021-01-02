Sahibini kurtarmak için yanan işyerine giren köpek sahibiyle buluştu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesinde yılbaşı gecesi yaşanan ve 2 işyerinin yanıp kül olmasıyla sonuçlanan yangının faturası ağır oldu. Yangın sırasında alevler ve duManlar sebebiyle yaralanıp hastanede tedavi olan işyeri sahibi Zeyrek Salıcı, kendisi için alevlerin arasına girip itfaiye tarafından kurtarılan Rita isimli köpeğiyle hasret giderdi.

Olay, Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde halı, perde dekorasyonu ve zücaciye satışı yapan mağazada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahin edilen yangın, bitişiğinde bulunan cep telefonu bilgisayar servis ve satış mağazasının tamamen yanmasına, klimacının da zarar görmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. İşyerlerinin birbirlerinden betonla değil sunta ile bölünmüş olduğu gözlenirken, yapılan soğutmaya rağmen suntadan bir süre sonra yeniden duman çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri işyeri sahiplerinin de talebi doğrultusunda suntaları söktü.

Yangın sırasında işyerinin arka kısmında ofisinde olduğunu belirten işyeri sahibi Zeyrek Salıcı, "Elektrikler kesilince ofisten işyerine geçip neden kesildiğine bakmak istedim. Kapıyı açınca önce duman ardından da alevlerle karşılaştım. Söndürmeye çalışırken elim ve başım yandı. Bu sırada içeri köpeğim girdi. Yanmaması için dışarı çıkardım. Dumandan etkilendim ve hastanede gözümü açtım. Zararım 1 ile 1 buçuk trilyon lira arasında. Sigortamız var. Sigorta şirketinden yarın gelip inceleme yapacaklar" dedi.

Köpeğinin yangın başladığı anda yanına geldiğini, yanmaması için dışarı çıkardığını belirten Salıcı, "Daha sonra köpeğim Rita'nın itfaiyecilerin tüm engellemelerine rağmen beni içeride zannederek yangının içine girdiğini ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını duydum. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım" diye konuştu. - ANTALYA