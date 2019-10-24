Son Dakika Haberleri: Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor
Son Dakika Güncel Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor

Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor

55 dakika önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Çakır" adlı köpek, kanser tedavisi gören sahibi Ayşe Çakır ve refakat eden oğlunun bulunduğu hastanenin önünde bekliyor.

Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Çakır" adlı köpek, kanser tedavisi gören sahibi Ayşe Çakır ve refakat eden oğlunun bulunduğu hastanenin önünde bekliyor.

İlçenin Kızılelma Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Çakır, kanser nedeniyle Yağlıdere Devlet Hastanesinde yatarak tedavi görüyor.

Çakır'a hastanede oğlu Musa Çakır refakat ederken, ailenin soyadlarından esinlenerek "Çakır" adını verdiği köpeklerinin ise 20 gündür hastane önünde beklemesi dikkati çekiyor.

Sadakatiyle görenlerin ilgisini çeken Çakır ile hastane personeli yakından ilgileniyor.

Musa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerinin kendileriyle hastane kapısında nöbet tuttuğunu söyledi.

Annesinin mahallede Çakır'ı yanından hiç ayırmadığını ifade eden Çakır, "Köpeğimiz de şimdi hastanenin kapısında annem dışarı çıkıp gelecek diye onu bekliyor. Evden çıktığımız günden beri bizi takip etti. Hastanede olduğumuzu anladığı zaman hiç yanımızdan ayrılmadı." diye konuştu.

Çakır, böyle bir durumu beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Annem hastaneden taburcu olduğu zaman Çakır'ı eve götürüp, hamsi, tavuk ve et ile beslemeye devam edeceğim. Onun bu kadar sadık olması bizi daha çok mutlu etti. Hastane kapısından hiç ayrılmadan bekliyor. Sağ olsun, hastane personeli de onun karnını doyurarak insanlık örneği sergiliyor."

AYŞE çAKIR, Yağlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:05:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]