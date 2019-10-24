Sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bekliyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Çakır" adlı köpek, kanser tedavisi gören sahibi Ayşe Çakır ve refakat eden oğlunun bulunduğu hastanenin önünde bekliyor.

İlçenin Kızılelma Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Çakır, kanser nedeniyle Yağlıdere Devlet Hastanesinde yatarak tedavi görüyor.

Çakır'a hastanede oğlu Musa Çakır refakat ederken, ailenin soyadlarından esinlenerek "Çakır" adını verdiği köpeklerinin ise 20 gündür hastane önünde beklemesi dikkati çekiyor.

Sadakatiyle görenlerin ilgisini çeken Çakır ile hastane personeli yakından ilgileniyor.

Musa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerinin kendileriyle hastane kapısında nöbet tuttuğunu söyledi.

Annesinin mahallede Çakır'ı yanından hiç ayırmadığını ifade eden Çakır, "Köpeğimiz de şimdi hastanenin kapısında annem dışarı çıkıp gelecek diye onu bekliyor. Evden çıktığımız günden beri bizi takip etti. Hastanede olduğumuzu anladığı zaman hiç yanımızdan ayrılmadı." diye konuştu.

Çakır, böyle bir durumu beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Annem hastaneden taburcu olduğu zaman Çakır'ı eve götürüp, hamsi, tavuk ve et ile beslemeye devam edeceğim. Onun bu kadar sadık olması bizi daha çok mutlu etti. Hastane kapısından hiç ayrılmadan bekliyor. Sağ olsun, hastane personeli de onun karnını doyurarak insanlık örneği sergiliyor."