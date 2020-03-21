Sahibinin altını bezleyip gezdirdiği kuzu, ilgi odağı oldu - Son Dakika

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Sahibinin altını bezleyip gezdirdiği kuzu, ilgi odağı oldu
6 saat önce
OSMANİYE'de, sahibinin altını bezleyerek gezdirdiği kuzu, vatandaşların ilgi odağı oldu.
OSMANİYE'de, sahibinin altını bezleyerek gezdirdiği kuzu, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 19 Mart'ta, sahibinin altını bezleyip, çevrede dolaştırdığı kuzu, ilgi odağı oldu. O anlar esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İki arkadaşı ile birlikte köyden geldiklerini söyleyen ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kuzunun sahibi, insan sağlığını ve çevre temizliğini düşünerek kuzunun altını bezlediklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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