Sahibinin altını bezleyip gezdirdiği kuzu, ilgi odağı oldu - Son Dakika

OSMANİYE'de, sahibinin altını bezleyerek gezdirdiği kuzu, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 19 Mart'ta, sahibinin altını bezleyip, çevrede dolaştırdığı kuzu, ilgi odağı oldu. O anlar esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İki arkadaşı ile birlikte köyden geldiklerini söyleyen ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kuzunun sahibi, insan sağlığını ve çevre temizliğini düşünerek kuzunun altını bezlediklerini ifade etti.