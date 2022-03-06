SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI - Son Dakika
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SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

06.03.2022 11:35

ÇATALCA Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki sitede Setter cinsi av köpeği, 5 aydır sahibi tarafından tutulduğu aracın bagajından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) polisleri ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

ÇATALCA Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki sitede Setter cinsi av köpeği, 5 aydır sahibi tarafından tutulduğu aracın bagajından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) polisleri ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Site çalışanı olduğu öğrenilen köpeğin sahibi uyarılırken, durumun tekrarlanması halinde köpeğin alınıp sahibine de cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Hayvansever Kerem Dülgerhan Öyle bir yerde yaşaması mümkün değil. Hiçbir canlı öyle bir alanda yaşayamaz. Hayvanın orada hareket kabiliyeti bile yoktu diye konuştu.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitenin çalışanı, Setter cinsi av köpeğini iddiaya göre 5 aydır arabasının bagajına yaptırdığı, kafeste tutuyordu. Sitenin açık otoparkında olan otomobilin içindeki köpeği, sitede oturan başka birisi fark etti. Durumu, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ekiplerine bildirdi. HAÇİKO ekibi Çatalca Polis Merkezi ekipleriyle aracın olduğu siteye geldi. Ekipler, durumu çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için kurulan HAYDİ polislerine bildirdi. HAYDİ ekipleri, köpeğin sahibini bularak uyarıda bulundu, durumun tekrarlanması halinde köpeğin alınacağı öğrenildi. Uyarının ardından köpeğin sahibi, köpeğini kulübeye yerleştireceğini söyledi.

5 AYDIR ORADA YAŞAMASI MUCİZE

HAÇİKO saha sorumlusu Ceyhun Güven Bize bir hayvanseverden ihbar geldi. Bir av köpeği yaklaşık 5 aydır arabanın bagajında bir kafesin içerisinde tutuluyormuş. Ben gece 01.00 sıralarında polis ile olay yerine gittim. Bu köpeğe ruhsal bir şiddettir. Sahipli köpek olduğu için ekiplerimiz müdahale edemedi. HAYDİ ekiplerine konuyu bildirdik. HAYDİ polisi şahsı uyardı. Sahibi köpeği kulübeye aldı. İlk uyarısını aldı, ikinci uyarıyı alırsa HAYDİ polisi köpeğe el koyabilir. Resmen köpeği malzeme olarak kullanmış. 5 aydır orada yaşaması mucize. Şu an sadece sözlü uyarı aldı dedi.

HİÇBİR CANLI ÖYLE BİR ALANDA YAŞAYAMAZ

Hayvansever Kerem Dülgerhan ise Gece geldiğimizde köpeğin bagaj kısmında bir kafesin içine kitlendiğini gördük. Öyle bir yerde yaşaması mümkün değil. Bir hayvansever olarak empati yapmak gerekirse, hiçbir canlı öyle bir alanda yaşayamaz. Hayvanın orada hareket kabiliyeti yoktu diye konuştu.

SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI
SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

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Ferhatpaşa Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHİBİNİN ARACIN BAGAJINA HAPSETTİĞİ KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI - Son Dakika
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