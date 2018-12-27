Sahibinin Dikkatsizliği Az Daha Canından Ediyordu
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Rusya'da sahibinin dikkatsizliği az daha bir köpeği canından ediyordu.
Rusya'da sahibinin dikkatsizliği az daha bir köpeği canından ediyordu.
Mejdureçensk kentinde yaşanan olayda, köpeğin tasması, kadın sahibinin dikkatsizliği sebebiyle asansörün kapısına sıkıştı. Neye uğradığını şaşıran köpek bir anda asansörün tavanına yükselirken, kadın da tasmanın ipini aşağı doğru çekmeye başladı. Neyse ki asansör tehlikeyi algıladı ve iki kat arasında durdu. Olay yerine sevk edilen ekipler de kadını ve hayvanını kurtardı. Köpeğin olayı yara almadan atlattığı açıklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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