Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı - Son Dakika
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Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı

10.07.2023 22:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi tarafından dolaştırılan bir köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi sonucunda hastanenin yanında bir ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, cesedin kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi ceset bulundu. Cesedin 8 gündür haber alınamayan Yalçın Uçar'a ait olduğu tespit edildi.

KÖPEĞİN KOKU ALDIĞI YERDEN CESET ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Bekirdere Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi yanında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş köpeğini dolaştırırken köpek aldığı koku üzerine ağaçlık alana girdi. Köpeğin koku aldığı yerde bir ceset olduğu ortaya çıktı.

8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Yalçın Uçar'a ait olduğu ve kendisinden 8 gündür haber alınamadığı belirlendi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı - Son Dakika
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