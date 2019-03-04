Son Dakika Haberleri: Sahibinin Elinden Kaçan Kaz, Trafiği Birbirine Kattı

Sahibinin Elinden Kaçan Kaz, Trafiği Birbirine Kattı

52 dakika önce

Van'da sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı.

Sahibinin Elinden Kaçan Kaz, Trafiği Birbirine Kattı, System.String[]
Van'da sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı.

Van'ın en işlek kavşağı olan Beşyol kavşağında sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı. Evlenmek için yaptığı çağrıyla gündeme gelen Necip Hoca lakaplı Necip Ağacan, internetin yeni fenomeni oldu. Van'da boynuna astığı "beni evlendirin" yazısıyla evlenme çağrısında bulunan Necip Hoca, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Necip Hocayı gördükleri yerde fotoğraf ve video çekme talebinde bulunuyor. Dün akşam bir grup vatandaş Beşyol kavşağında karşılaştıkları Necip Hoca ile fotoğraf çekerken, korna seslerinin çoğalmasını fark etmeleri üzerine sesin geldiği alana doğru yöneldi. Vatandaşlar sahibinin elinden kaçan kazın trafiği birbirine kattığı anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kazın araçlar arasında bağırarak ilerlemesi nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk bir süre sonra sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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