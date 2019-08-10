Son Dakika Haberleri: Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı
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Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı

1 saat önce

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı. Bir AVM'nin giriş kapısında vatandaşlara ve sahibine zor anlar yaşatan boğa, güçlükle yakalandı.
Şanlıurfa'da hayvan pazarından alınan kurbanlık bir boğa, sahibinin elinden kaçtı. Yollarda ve caddelerde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, son olarak bir AVM'nin giriş kapısında sıkıştırıldı. AVM girişinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında yakalanan boğa, merdivenlerden güçlükle aşağı indirildi. Kızgın boğa, sahipleri tarafından götürüldü.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
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