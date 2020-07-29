Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da, kamyonetten indirilirken sahibinin elinden kaçan boğa, belediyenin kurban yakalama timince yakalandı.
Aziziye ilçesinde yaşayan Seyfettin Kadıoğlu, Kurban Bayramı için satın aldığı boğayı, evine götürdü.
Kamyonetten indirildiği esnada kaçan boğa, ilçedeki bazı caddelerde sahibini uzun süre peşinden koşturdu.
Evin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki boş araziye kadar kaçan boğa, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı.
Kızgın boğa sakinleştirilemeyince Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kurban yakalama timinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler, havalı tabancayla boğaya sakinleştirici iğne attı.
Öte yandan hayvanı satan Hayati Gasal da boğayı yakalamak isterken çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kurban sahibi Kadıoğlu, AA muhabirine, pazardan aldığı kurbanlığın evinin önünde elinden kaçtığını anlatarak, "Kamyonetten indirirken birden kaçtı. Uzun uğraşlar sonucu yakaladık." dedi.
Kadıoğlu, Büyükşehir Belediyesinin kurban yakalama timine teşekkür etti.