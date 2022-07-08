Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

08.07.2022 18:14
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman'da, sahibinin elinden kaçarak zincirini koparan kurbanlık dana vurulan uyuşturucu iğneler sonrası güçlükle yakalandı.

Adıyaman'da, sahibinin elinden kaçarak zincirini koparan kurbanlık dana vurulan uyuşturucu iğneler sonrası güçlükle yakalandı.

Bir çiftlikten alınarak kamyonete yüklenen ve daha sonra Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'ne getirilen kurbanlık dana, araçtan indirilmek istendiği esnada zinciri kopararak araçtan kaçtı. Sahipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan dana, 2 kişiyi de hafif şekilde yaraladı. Dana, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan bir ikametin bahçe kısmında sıkıştırıldı. Kendisini de yaralayan dana için belediye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede harekete geçen Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, dana silahla uyuşturucu iğne atışında bulunuldu. İki adet iğnenin yapıldığı dana, yakalanarak bulunduğu bahçede bir ağaca bağlandı.

Yaşanan olayı anlatan Sait Şenlik, "Arabayı parçaladı tosun. Evin önüne geldik ve yine durmadı, bizlerde arkadaşları çağırdık iğne için ekipleri çağırdık. Bu ipi, zinciri kopardı ve arabadan atlayarak mahalleye daldı. Bir iki tane yaralama var başka da bir şey yok. Yaralıların durumu iyi, hayvanda yakalandı. Evet belediye gelerek iğne vurdu" diye konuştu.

(Cihan Kizir - İHA)

YORUMLAR
500
Bahçede görülen yavru yılan ev sahibine büyük panik yaşattı Bahçede görülen yavru yılan ev sahibine büyük panik yaşattı Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' kaçan danayı yakaladı Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' kaçan danayı yakaladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement