Sahibinin elinden kurtuldu, marketi birbirine kattı - Son Dakika
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Sahibinin elinden kurtuldu, marketi birbirine kattı

09.07.2022 16:58
Sahibinin elinden kurtuldu, marketi birbirine kattı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oyun oynamak isterken sahibinin elinden kurtulan köpek bir markete daldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oyun oynamak isterken sahibinin elinden kurtulan köpek bir markete daldı. Köpek marketi birbirine katarken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Abisinin köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran Salih Dilek, köpeğinin dondurma tezgahını koklamasına engel olmak için kemerin boyunu kısalttı. Kemerin kısalmasının ardından sahibinin elinden kurtulan köpek, önce dondurma tezgahı etrafında sahibini kovaladı. Dolabın üzerinden zıplayarak markete yönelen sahibini gören köpek, sahibinin peşinden dükkanın içerisine daldı. O esnada alışveriş yapan vatandaşlar ise köpeği görünce korku dolu anlar yaşadı. Aslında oyun oynamak istediği iddia edilen köpek, market içindeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilirken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Zaten köpek bizim köpeğimizdi"

Köpeğinin ilk başta dondurma tezgahının orayı koklamak istediğini belirten Salih Dilek, "Ben de hani koklamasın, müşteriler rahatsız olmasın diye tutayım derken kemerini biraz kısalttım. Sonra geri döndü. Bana saldırmaya çalıştı, kafasını çevirdi ve tasmayı çıkartmak istedi. Yüreğimde bir basınç oldu. Atlarken ben kendim bile şaşırdım sonradan izleyince. İçeriye girdim, herkeste bir bağırış, çağırış. Arka tezgaha geçtik. Zaten arkadaşım benden önce kaçmış arkaya oradan beni izliyordu. İlk başta oradan kurtulunca bir mücadele yaşadım. Baktım üstüme geliyor oradan atladım. Sonra döndü, bir daha atladım ve aradan geçti bu seferde. Dolaştım, en sonunda gücüm kalmadı içeriye girip kapıyı örttüm. Bir tane de abi vardı o örtmedi kapıyı, köpek de içeriye girdi benimle beraber. Zaten köpek bizim köpeğimizdi, abimin köpeğiydi. Zoruma giden orası, köpeği gezdirmek için çıkarttım. Sonra kendimi dondurma tezgahı üzerinde buldum" diye konuştu.

"Kendimi korumak için elime standı aldım"

Olayın yaşandığı esnada depoda olduğunu belirten market sahibi Mehmet Akif Doğan, "Olay anında ben içerideydim. Olayın yaşandığı alanda değil arka taraftaydım. Birkaç ses duydum. Önce müşteriler arasında kavga çıktığını düşündüm. Çünkü bayağı bir bağırış, çağırış oldu. Tekrar bir bakayım diye çıkmaya çalışırken perdeden, bu sefer arkadaşlar içeri girdiler, beni içeri çektiler. Aslında içeride de bir kargaşa yaşandı. İçeride bir sağ ve sol taraf var. Sol tarafa iki arkadaş kaçtı. Biri tuvalete çocuğu alıp içeriye girip kapıyı kilitledi. Ben de orada kendimi korumak için çünkü köpeği görmedim çok büyük, küçük bilmiyorum. Elimde şeker standı vardı orada büyük, onu aldım. Onu kendime siper edecektim hayvandan korunmak için ama köpek içeri girmedi zaten. Sonrasında da bir abimiz var burada müşterimiz, o da köpeği sakinleştirdi, dışarı çıkardı" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahibinin elinden kurtuldu, marketi birbirine kattı - Son Dakika

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