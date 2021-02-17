Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar - Son Dakika

Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar

17.02.2021 18:39

Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar Durumu fark eden muhtar vatandaşları uyardı Antalya'da bir arsa için sosyal medya üzerinden değerinin yarı fiyatına satış ilanı veren bir kişinin kapora almak suretiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar

Durumu fark eden muhtar vatandaşları uyardı

ANTALYA - Antalya'da bir arsa için sosyal medya üzerinden değerinin yarı fiyatına satış ilanı veren bir kişinin kapora almak suretiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Side Mahalle Muhtarı Osman Tüter, söz konusu arsanın çok değerli bir yerde olduğuna dikkat çekerek "1.5 milyon lira değerindeki arsa için 680 bin lira fiyat koymuşlar" dedi. Vatandaşların bu tür kişilerin oyununa gelmemelerini isteyen Tüter "Arsa almak isteyenler verilen ilanları iyi araştırsın. Araştırmadan kaparo yatıran bir çok kişinin dolandırıldığını duyuyoruz" dedi.

Bir internet sitesinde gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform üzerinden Side'de bulunan bir arsa için satış ilanı veren C.G. isimli bir kişinin vatandaşlardan kapora adı altında para almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sitede yer alan ilandaki arsanın ilanı veren kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, ilanda belirtilen fiyatın ise arsanın değerinin 1/3'üne rast geldiği bildirildi.

Side'de yaşayan aynı zamanda Side Muhtarlık azası olan Mehmet Çelikten, sosyal medyada Side Mahallesinde 897 metrekare arsanın satış ilanını görünce, hemen araştırmaya koyuldu. Yapmış olduğu araştırmalarda arsanın sahibine ulaşan Çelikten, arsanın satılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, ilandaki fiyatın arsanın değerinin çok altında olduğunu öğrendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Side Mahalle Muhtarı Osman Tüter, ilandaki arsanın Side'nin çok değerli bir bölgesinde yer aldığını belirterek "Burası otellerin ve apartların bulunduğu bir bölge. İnternet üzerinden bir arsa satışı olduğunu duyunca araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonunda arsayı satışa koyan kişinin arsanın sahibi olmadığını gördük. Vatandaşlarımızdan bu tür alışverişlerde tapu dairesine gitmeden kaparo vermemelerini istiyoruz. Bu arsa için arsanın değerinin yarısının altında bir fiyat verilmiş. İnternet üzerinden yapacakları alışverişlerde vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını öneriyorum" dedi.

Olayın ortaya çıkarılmasında öncülük eden Mehmet Çelikten ise Side'de esnaflık yaptığını aynı zamanda muhtar azası olduğunu belirterek "İnternette bir satış ilanı dikkatimi çekti. Side bölgesini iyi bildiğim için yazılan fiyatın değerinin çok altında olduğunu gördüm. Yaptığım araştırmalarda arsanın Side'de ikamet eden N.K.'ya ait olduğunu, satılmasının söz konusu olmadığını öğrendim. Yine araştırmalarımda bir çok kişinin ilanı veren şahısla irtibat kurarak kaparo adı altında paralar yatırdığını, bunların bir bölümünün şikayette bulunduğunu öğrendim. Arsanın gerçek sahibinin de karakola giderek arsasının saltık olmadığı bilgisini vermiş. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olayları karşısında dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

Arsanın bitişiğinde esnaflık yapan Celal Atalay isimli vatandaş, Son günlerde arsayı görmek için insanların geldiğini belirterek "Gelen vatandaşlardan arsanın internet üzerinden satışa sunulduğunu öğrendik. Bu konuda gelen vatandaşları arsanın ilan veren kişilerle ilgisi olmadığı konusunda uyardık. İlanda verilen telefon numarasını bizde arayıp tapu örneğini istedik. Kredi çekip arsayı alacağımızı söyledik. Kaparo göndermeden veremeyeceklerini söylediler. Bizde göndermedik. Bu insanlar dolandırıcıdır. Vatandaşlarımızı bu tür oyunlara gelmemeye çağırıyorum" dedi.

Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar
Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar
Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar
Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar

Antalya, Muhtar, Medya, Side, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkartılar - Son Dakika


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