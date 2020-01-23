Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor

7 saat önce

Rize'nin Karayemiş köyünde 22 yaşındaki Memiş Fil'e ait 5 aylık buzağının sahibinin komutlarına uyarak dediklerini yapması görenleri şaşırtıyor.

Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Rize'nin Karayemiş köyünde 22 yaşındaki Memiş Fil'e ait 5 aylık buzağının sahibinin komutlarına uyarak dediklerini yapması görenleri şaşırtıyor.


Karayemiş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve küçük yaşlardan beri hayvan sevgisi olduğunu belirten 22 yaşındaki Memiş Fil, 5 aylık buzağısını eğitti. Buzağının sahibi Fil'in 'gel, git ve otur' gibi komutlarına uyması görenleri şaşırtıyor. Memiş Fil, annesinin eskiden beri hayvan baktığını ve bundan dolayı da kendisinde çocukluktan beri hayvan sevgisi olduğunu belirtti. Buzağıyı eğitmenin zor olmadığı kadar kolay da olmadığını aktaran Fil, hayvanı sevgisiyle eğittiğini ifade etti. Buzağıyı 2-3 aylıkken eğitmeye başladığını söyleyen Fil, "Merkeze bağlı Karayemiş köyünde yaşıyorum. Annem eskiden beri hayvan baktığından dolayı benim de çocukluğumdan beri hayvan sevgim var. Buzağıyı o şekilde eğitmemiz çok zor olmadığı gibi çokta kolay olmadı tabii ki. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor ve otur deyince komutlarıma uyarak oturuyor. Hayvanı çok küçükken almıştık, kendi ahırımızda kaldı zaten. Şuanda 4-5 aylık olan buzağıma 2-3 aylıkken eğitim vermeye başladım. Yalnız bu değil eğittiğim hayvan, bir de büyük hayvanım vardı. Hayvanı seveceksin ki dediğini yapacak" dedi. - RİZE

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]