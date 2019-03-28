Son Dakika Haberleri: Sahibinin Peşinden Gitti, Otobüsün Altında Kaldı... O Anlar Kamerada

Sahibinin Peşinden Gitti, Otobüsün Altında Kaldı... O Anlar Kamerada

50 dakika önce

Sahibinin peşinden gitti, otobüsün altında kaldı.

Sahibinin Peşinden Gitti, Otobüsün Altında Kaldı... O Anlar Kamerada, System.String[]
Sahibinin peşinden gitti, otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada
Yavru köpek otobüsün altında kalarak telef oldu

DENİZLİ - Denizli'de evden çıkan sahibinin arkasından çıkarak yola fırlayan yavru köpek otobüsün altında kalarak telef oldu. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Deliklitaş mahallesinde meydana geldi. Yasin Başa isimli vatandaş alışveriş yapmak için erken saatlerde evinden çıktığı sırada yavru köpeği de hemen sahibinin peşi sıra açık bıraktığı kapıdan fırlayarak yola çıktı. Bu esnada yoldan geçen otobüs köpeği fark etmeyince minik köpek otobüsün altında kaldı. Otobüsün ezdiği köpeğe önce sahibi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak bacakları ezilen köpek kısa bir süre sonra telef oldu.
Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yola aniden çıktığı daha sonra kendisini fark etmeyen otobüsün ise üzerinden geçtiği görülüyor. Olayda köpeğin sahibi Başa ise köpeği ezilince hayvanın başına gidip bir süre bekleyerek daha sonra eğilip köpeğe müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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