Üye Girişi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

22.07.2021 03:23
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi, System.String[]

EDİRNE'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu.

EDİRNE'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi.

Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa mahallesinde 4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı. Daireden dumanlar çıkmaya başladığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği dairenin sahibinin tatilde olduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi. Yangında apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan bir vatandaşa ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.


Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Edirne, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu 00:27 Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu 00:13 PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş 23:21 Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş
TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi 23:05 TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi 21:37 ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti 21:23 Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti
Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik 20:21 Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp 18:39 Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp

Son Dakika Haberleri
17:35 Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var
17:32 Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti
17:26 Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız
17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı         
23:20
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu         
20:41
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız         
17:26
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 03:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement