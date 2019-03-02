Son Dakika Haberleri: Sahîh-İ Buhârî Tıpkıbasımı Arapça Kitap Ve Kültür Günleri'nde

Sahîh-İ Buhârî Tıpkıbasımı Arapça Kitap Ve Kültür Günleri'nde

26 dakika önce

İmam Buhârî'nin Sahîh-i Buhari isimli hadis kitabının, dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli el yazma nüshası Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde keşfedildi.

Sahîh-İ Buhârî Tıpkıbasımı Arapça Kitap Ve Kültür Günleri'nde, System.String[]

İSAM'ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliği ile tıpkıbasım olarak yayına hazırlanan eser, 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde kitapseverlerle buluşmaya hazır

İSAM'ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın iş birliği ile İmam Buhârî'nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi'u's-sahîh isimli hadis kitabının, dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımı yapıldı. Sahih-i Buhari, 3 Mart Pazar gününe kadar, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

İslam dünyasının ortak kültür ve ilim mirasının korunması ve paylaşılması amacıyla yola çıkan 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri de bu güzide eserin tanıtılmasına ve sergilenmesine ev sahipliği yaptı. Tıpkıbasımın yapılmasında büyük emeği olan Suriye'den Dr. Mucir el Hatib ve Arafat Aydın'ın katılımıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde eserin tanıtımı gerçekleşti. Henüz satışa çıkmayan eser, etkinlik alanında bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı standında sergilenerek ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

Muhammed Buhari, Güncel
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