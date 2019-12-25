Şahika Ercümen, AA'nın

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahika, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" adlı fotoğrafına oy veren Şahika, yaşam kategorisinde seçimini Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Milli sporcu, spor kategorisinde ise kendisinin yer aldığı Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" adlı fotoğrafına oy kullandı.

"Fotoğrafların hepsinde kendimle alakalı bir şeyler buldum"

Şahika Ercümen, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan karelerin hepsinde kendisiyle alakalı bir şey bulduğunu söyledi.

Üç kategoride seçim yaptığı fotoğraflarla ilgili görüşlerini dile getiren rekortmen sporcu, "Fotoğrafların hepsinde kendimle alakalı bir şeyler buldum. Van'da dalışlar yaptık. Sarıkamış'ın 102 ve 103. yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Sualtı fotoğrafları var. Çanakkaleli olduğum için, Çanakkale Savaşı benim hayatımda çok önemli bir yer ediniyor. Bundan dolayı haber kategorisinde oyumu Çanakkale şehitleriyle ilgili fotoğrafa verdim." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Antarktika Kıtası'nda kendisinin de katıldığı bilim seferinde çekilen bir fotoğrafı seçen Şahika, "Yaşam kategorisinde ise benim için çok özel olan Antarktika bilim seferimizde Özge Elif'in çektiği fotoğrafı seçtim. Orada kalıcı bilim üssümüzün kurulması için çok önemli bir hamleydi. O ekibin bir parçası olmak, orada dalan ilk kadın olabilmek benim için çok özel. Oradan buzdağlarının görüntüsü benim de zihnimde hala canlı." ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen, spor kategorisinde oy kullandığı fotoğrafla ilgili şunları kaydetti:

"Spor kategorisinde ise bizim fotoğrafımız da yer alıyor. Yıllardır emek verdiğimiz, hazırlandığımız Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gilindire Mağarası'ndaki dalışımızda sualtındaki asker selamımız var. O dünya rekoruyla ülkemizin ismini tüm dünyaya duyurabilmek çok önemliydi. Sualtı fotoğrafçısı, bizim de ekibimizin bir parçası olan Şebnem mükemmel kareler çekti. Kendisi bile içlerinden seçmekte zorlanmıştır. Bu fotoğrafın altı çok dolu. Çok büyük bir emek, ter ve gözyaşı var. Ülkemizin için bulunduğu zor bir anda o rekorun kırılması benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu yüzde bu rekor anının fotoğraflanmasına oyumu verdim. Umarım ülkemize hayırlı olur. Tüm dünyada yapılan bir oylama. Bu güzel karelerle ülkemizin ismini daha güzel bir şekilde duyurmuş oluyoruz."

Dünya rekoru kırdığı dalışın fotoğrafıyla ilgili anılarını anlatan Şahika Ercümen, şöyle konuştu:

"Kapalı bir mağarada dalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek ve dünyanın en sıra dışı dalışlarından birini yapabilmek benim her zaman hayalimdi. Bu imkanları anca 2019'da oluşturabildik. Bir sene boyunca hazırlandık, emek verdik. Kapalı, 555 basamakla inilebilen bir mağara. Tüm ekip malzemelerimizi indirmek için çok uğraştık. Rekoru kırmaya gittiğimde bacaklarım zaten yorulmuştu. Mağaranın kapalı olmasından dolayı oksijen bile azdı. Çok özel, Buzul Çağı'ndan kaldığı düşünülen, içinde 30-40 bin yıllık fosillerin olduğu bir mağara. Çok farklı yapılar var. Dünyanın en özel yerlerinden birisi. Burada bu rekoru kırmak büyük gurur verici. Rekoru kırdığımızda dünya basınında bu fotoğraf yayımlandı. Bu fotoğrafı insanlar merak ettiklerinde ülkemizle ilgili bilgilere ulaştılar. Türkiye'de de bizim bilmediğimiz bir yerdi. Hem orayı tanıtmak hem de dünya rekorunu kırmak çok anlamlıydı. Ülkemizin bulunduğu zor durumda dünya rekorunu kırıp asker selamını sualtından gönderdik. Bir milli sporcu olarak benim için gurur verici. Bu kareyi ve kompozisyonu belirleyen sualtı fotoğrafçısı Şebnem Coşkun. Bu kare çok özel. Umarım oylamadan da başarıyla çıkar."

Milli sporcu, gelecek yılki hedefleriyle ilgili, "2019 çok yorucu geçti. Rekora hazırlanmak büyük emek gerektirdi. 2020 ile ilgili yeni hayaller ve hedefler var. Tarih, zaman ve yer belli değil. Ocak ve şubat ayı gibi hepsi netleşecek. Antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlıyoruz. İnşallah 2020'de de güzel başarılarla ülkemizi gururlandıracağız." diye konuşarak sözlerini tamamladı.