Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen Antarktika'da Türk Bayrağını Dalgalandıracak

Şahika Ercümen Antarktika'da Türk Bayrağını Dalgalandıracak

33 dakika önce

Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, hazırlıklarını sürdürüyor.

Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, hazırlıklarını sürdürüyor.

[Haberin detayı için: http://v.aa.com.tr/1372102]

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: Youtube

Spor
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