Şahika Ercümen Antarktika'da Türk Bayrağını Dalgalandıracak
33 dakika önce
Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, hazırlıklarını sürdürüyor.
Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, hazırlıklarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: Youtube
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