Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti
Son Dakika Spor Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti

Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti

1 saat önce

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için Gilindire Mağarası'na dalacak.

Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti, System.String[]

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için Gilindire Mağarası'na dalacak.

Buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası'na 28 Ekim Pazartesi günü dalacak Şahika Ercümen, burada paletsiz kategoride rekor denemesi gerçekleştirecek.

Milli sporcu, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Dalışla ilgili açıklamada bulunan Şahika, "Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen; vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, hazırlık sürecindeki desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Şahika Ercümen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:23 Kaynak: AA
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