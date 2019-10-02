Şahika Ercümen'den altın madalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk gün yarışları yapıldı.



Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası yarışları başladı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılan ilk günkü yarışlarda, Türkiye, Kolombiya, Rusya, Polonya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere, 7 ülkeden toplamda 19 sporcu mücadele etti.



Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) kategorisinde 3 dakika 50 saniye ile 120 metreye dalan Rus sporcu Andrey Matveenko birinci oldu. Aynı kategoride 2 dakika 14 saniyede 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen, birinciliği elde etti.



Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından gerçekleştirilen diğer su altı sporları yarışması Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası da start aldı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarındaki şampiyonada sporcular Türkiye şampiyonu olmak için yarıştı. Yarışlar sonunda, CW kategorisinde 1 dakika 10 saniye süreyle 30 metre dalış yapan Hükümet Ahmet Nacar ve 2 dakika 14 saniyede 120 metre dalan Şahika Ercümen altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma sonrası milli sporcu Şahika Ercümen yaptığı açıklamada, "Dünya kupasında ülkemizde birincilik almak benim için gurur verici. Çok mutluyum" dedi.



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen de ilk gün yarışların başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yarın ve diğer günlerde dünya rekorlarının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.



Yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün 18'de Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalya takdim edilecek. - ANTALYA