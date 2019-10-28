Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri
Son Dakika Spor Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri

Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri

1 saat önce

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri

Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'ndan dikkat çeken rapor: Artık şapkadan tavşan çıkmasın
Beştepe'de ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yerine kabul töreni düzenlenecek Balıkta inanılmaz hile: Solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar Saadet Partisi, ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 14:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]