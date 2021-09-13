Şahika Ercümen'den iki altın madalya

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yapılan Serbest Dalış Sualtı Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, iki dalda Türkiye şampiyonu olarak 2 altın madalya birden kazandı.

Kaş'ta 4 gün süren şampiyonanın ilk gününde kadınlar paletsiz ip destekli dalında Şahika Ercümen, 70 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu. Ercümen şampiyonanın son gününde paletli sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 33 saniyede 78 metreye dalarak, ikinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ercümen, bu derecesiyle Türk sporcular arasında hem kadınlarda hem erkeklerde en derine dalan sporcu oldu.40 Türk sporcunun katıldığı zorlu hava koşullarında başarı ile tamamlanan şampiyonada iki altın madalya kazanan Şahika Ercümen, "Pandemi koşullarına rağmen iyi bir hazırlık dönemi sonrası kazandığım iki Türkiye şampiyonluğu, ekim ayında yine Kaş'ta yapılacak dünya şampiyonluğu öncesi beni çok mutlu etti. Mutluyum, gururluyum. En büyük amacım ekim ayında yine Kaş'ta yapılacak olan Dünya Sualtı Serbest Dalış Şampiyonası'nda madalya kazanmak, kürsüde olmak. Türk bayrağını dalgalandırmak. Bu iki şampiyonluk beni bu amacım için daha çok motive etti" dedi.