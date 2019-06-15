Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen'den "Mavi Kıyılar" projesine destek
Son Dakika Spor Haber

Şahika Ercümen'den "Mavi Kıyılar" projesine destek

43 dakika önce

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, temizlik markası Persil'in, denizlerin temizlenmesi için Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliğini duyurmak için İstanbul Boğazı'nda bir dalış yaptı.

Şahika Ercümen'den
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, temizlik markası Persil'in, denizlerin temizlenmesi için Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliğini duyurmak için İstanbul Boğazı'nda bir dalış yaptı.
TURMEPA'nın "Mavi Kıyılar" projesine destek veren Şahika Ercümen, İstanbul Bebek Parkı'nda gerçekleşen Bebek Şenliği'nde, İstanbul Boğazı'na dalarak, derinlerdeki atık ve çöpleri çıkardı. Şahika Ercümen'in dalış yaptığı sırada topladığı atık ve çöpler, büyük ekranlarla izleyicilere seyrettirilerek, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekildi.
Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü Güray Yıldız, çevrenin korunmasına bu tarz etkinliklerle katkıda bulunduklarını anlatarak, "Persil markamızla denizlerin de derinlemesine temiz olması adına, TURMEPA'nın 'Sıfır Atık Hareketi' kapsamındaki 'Mavi Kıyılar' projesine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk de denizleri korumak için mücadele verdiklerini vurgulayarak, "TURMEPA, 25 yıldır yaşam kaynağı denizlerimizi korumak için mücadele veriyor. Bu örnek proje için Persil'i kutluyor ve diğer markalara örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:30 Kaynak: AA
Persil, İstanbul, İstanbul Boğazı, Şahika Ercümen, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde? Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:13:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen'den "Mavi Kıyılar" projesine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]