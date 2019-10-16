Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen, dünya rekoru için Gilindire Mağarası'nda dalacak
Son Dakika Güncel Şahika Ercümen, dünya rekoru için Gilindire Mağarası'nda dalacak

Şahika Ercümen, dünya rekoru için Gilindire Mağarası'nda dalacak

38 dakika önce

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindere Mağarası'na dalacak.

Şahika Ercümen, dünya rekoru için Gilindire Mağarası'nda dalacak, System.String[]

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindere Mağarası'na dalacak. Mağarada 'paletsiz' kategoride rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness dünya rekorları kitabına girmeyi hedefliyor.


Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste, 100 metre su altından gitmeyi hedefliyor.


Rekor denemesi için buzul döneminden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden birini, Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nı tercih eden milli sporcu, mağarada rekor kırmak kendisinde klostrofobiye yakın duygular uyandırsa da, Türkiye için sıra dışı bir rekor kırmak istediğini ve inandıktan sonra her limitin aşılabileceğini söyledi. Ercümen, "Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen, vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.


Ercümen, rekor denemesine hazırlık sürecinde kendisine destek veren bütün herkese de teşekkür etti. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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