Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)
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Rekor denemesinden detaylar Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Rekor denemesinden detaylar
Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
9-0'lık yenilgi sonrası Southampton oyuncuları ve teknik ekip maaşlarını bağışlayacak Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı Kayserispor'da Samet Aybaba istifa etti Lemina'nın 'Utanıyorum' sözünü çevirmen çevirmedi