Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)
Son Dakika Spor Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)

1 saat önce

Rekor denemesinden detaylar Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Rekor denemesinden detaylar

Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)

Şahika Ercümen, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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