Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
Son Dakika Güncel Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

1 saat önce

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı, System.String[]

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.

(İHA)

Şahika Ercümen, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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