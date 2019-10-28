Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
1 saat önce
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
(İHA)
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