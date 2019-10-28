Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
Son Dakika Güncel Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı

1 saat önce

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı, System.String[]

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.

Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.

(İHA)

Şahika Ercümen, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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