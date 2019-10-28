Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
1 saat önce
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.
Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.
(İHA)
TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'ndan dikkat çeken rapor: Artık şapkadan tavşan çıkmasın Son dakika: AB, Brexit'i 2020'ye erteledi Eski Kadıköy Emniyet Müdürü hakkında 'Fuhuş örgütüne yardım' davası açıldı Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti: Bilgi verene milyonlarca dolar ödül