Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
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- Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdıMERSİN - Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
- Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
MERSİN - Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.
Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.
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