Şahika Ercümen, İzmit Körfezi'nde batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı - Son Dakika

Şahika Ercümen, İzmit Körfezi'nde batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı

24.10.2020 09:47
Şahika Ercümen, İzmit Körfezi'nde batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı, System.String[]

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi.

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki su sporları kulüpleriyle ortaklaşa etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda dünya serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen, İzmit Körfezi Karamürsel sahili açıklarında 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı.

Milli sporcu, daha önce de İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu dalış noktasını çok beğendim. Yakın dönemde burası çok gözde dalış noktası olacaktır. Körfezde bu şekilde bir batığın olması ve canlılara alan oluşturulması çok mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi çok emek vermiş. Yıllar önce burada dalış yapmıştım, bugünle karşılaştırdığımda deniz temizliğinde ciddi gelişme söz konusu olmuş. Daha da gelişecektir." ifadelerini kullandı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Şahika Ercümen, Milli Sporcu, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şahika Ercümen, İzmit Körfezi'nde batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı - Son Dakika Spor

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