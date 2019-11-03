Son Dakika Haberleri: Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz'
Son Dakika Spor Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz'

Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz'

7 saat önce

Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Şahika Ercümen: 'Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz', System.String[]

Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.


Rekoru kırdığını hala tam olarak idrak edemediğini belirten Şahika Ercümen, "Rekoru kırdığımı hala idrak edemedim, birkaç gün önce kırıldı. Onun heyecanıyla son sürat tempoda devam ediyor. Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Maratonda'yız" diye konuştu.


"MARATON'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"


İstanbul Maratonu'na katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Şahika Ercümen, "İstanbul Maratonu'na daha önce de çok katıldım. Bugünkü özel bir katılım çünkü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte halk yürüyüşüne katılacağız. Ülkesini dünyada başarı ile temsil etmiş birçok sporcuyla buradayız. İstanbul'un bu kadar büyük ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok önemli. Ben de milli bir sporcu olarak bu maratonu çok önemsiyorum. Daha fazla insanın sporla buluşmasını çok istiyorum. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.


Milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki senelerde maratona katılmak istediğini ifade ederek, "Eğer benim yarışmalarım ile çakışmak ise mutlaka önümüzdeki senelerde bu maratonda yer almak istiyorum. Buranın bir parçası olmak gurur verici" dedi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:37 
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