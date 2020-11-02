Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Şanlıurfa'da - Son Dakika

Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Şanlıurfa'da

02.11.2020 16:15

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında yarın Halfeti'de yapacağı dalış için geldiği Şanlıurfa'da, atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi.

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında yarın Halfeti'de yapacağı dalış için geldiği Şanlıurfa'da, atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi.

Şahika Ercümen, kentteki programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ara Sıcak Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Kadınlar tarafından üretilen içli köfte, semsek, mantı gibi ürünlerin yapılışı hakkında bilgi alan milli sporcu, ürünlerin tadına da baktı.

Daha sonra Şanlıurfa Teknokent Binası'nda bulunan Gazelle İnovasyon Girişimcilik ve Araştırma Programı (GİGAP) Atölyesi'ne geçen Şahika Ercümen, burada atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi, üretim süreci hakkında bilgiler aldı.

Şahika Ercümen, basın mensuplarına, Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini, kentin eşsiz lezzetlerinin tadına baktığını ve en iyi şekilde ağırlandığını söyledi.

Halfeti ilçesinde gerçekleştireceği "Sıfır Atık Dalışı"nın önemli olduğunu belirten milli sporcu, "Bu bölgede sıfır atık bilincini, projelerimizi daha fazla insana yayma amaçlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 'Sudaki Yaşam Savunucusu' olarak buradayım. Umarız dünyamız için sıfır atık bilincini oluşturduğumuzda hem doğamıza hem de ekonomimize bir katkımız olacak. Biz de bu bakış açısıyla farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahika Ercümen, Birecik Barajı nedeniyle büyük bölümü su altında kalan Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirecek.

Şahika Ercümen Sıfır Atık Dalışı için Şanlıurfa'da
Şahika Ercümen Sıfır Atık Dalışı için Şanlıurfa'da
Şahika Ercümen Sıfır Atık Dalışı için Şanlıurfa'da
Şahika Ercümen Sıfır Atık Dalışı için Şanlıurfa'da

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şahika Ercümen 'Sıfır Atık Dalışı' için Şanlıurfa'da - Son Dakika Spor


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