Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı

26.02.2023 18:17

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Apartmanı'nın 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'da Sahil Apartmanı'nın yerle bir olduğu anlar kamerada! Saniyeler içerisinde yerle bir oldu Hatay'da Sahil Apartmanı'nın yerle bir olduğu anlar kamerada! Saniyeler içerisinde yerle bir oldu İskenderun'daki bulvarda oluşan yarık ve çatlak dronla görüntülendi İskenderun'daki bulvarda oluşan yarık ve çatlak dronla görüntülendi

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Duygu dolu anlar! Beşiktaş stadının tüm zemini oyuncuklarla doldu
19:00 Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili "Sahi sen ne diyordun?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu
18:56 Talihsizliğin böylesi! 5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal, maça dakikalar kala ilk 11'den çıkarıldı
18:25 İki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı
18:22 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi
17:28 Samsun'da polis memuru, eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı: Evde bomba var, gelen olursa patlatırım
17:34 Depremde sessiz kalan Ronaldo'ya ünlü spikerden ağır sözler: Meksikalı köpek senden daha insanmış
17:08 Esenyurt'ta kıskançlık cinayeti! Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
16:53 Taraftarı yıkan haberi Wanda verdi! Galatasaray ve Icardi aşkı bitiyor
16:50 Arkadaşı, annesinden dinledi! Günlerce enkaz altında kalan Taha'nın cansız bedeni, yorgana sarılı halde bulunmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 19:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement