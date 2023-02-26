Kaynak: İHA

Hatay'da Sahil Apartmanı'nın yerle bir olduğu anlar kamerada! Saniyeler içerisinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı - Son Dakika

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