SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU - Son Dakika
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SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU

08.05.2022 10:59

İZMİT Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı.

İZMİT Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı. Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu. Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla 'müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.

SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU
SAHİL DENİZANALARIYLA DOLDU

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Kaynak: DHA

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