Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 2022 yılında 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmenin sağ olarak yakalandığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, yanı başında yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen düzensiz göç girişimlerine neden olan insanlık travmalarının etkilerini en aza indirebilmek için insan hakları temelinde ve uluslararası normlara uygun şekilde verdiği tepkilerle bütün dünyaya örnek teşkil ettiği belirtilerek, "Yaşanan bu göç hareketliliğine karşı, insan odaklı yaklaşımı ile en fazla duyarlılık ve fedakarlığı gösteren Türkiye, 'düzensiz göç' olarak tabir edilen kaçak göçün sonlandırılması kapsamında, genel kolluk güçlerimizin karada ve denizde koordineli olarak yürüttükleri yoğun ve kesintisiz mücadele sonucunda büyük bir başarı elde etmiştir" denildi.