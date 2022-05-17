Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı

17.05.2022 12:37
Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 2022 yılında 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmenin sağ olarak yakalandığını açıkladı.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 2022 yılında 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmenin sağ olarak yakalandığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, yanı başında yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen düzensiz göç girişimlerine neden olan insanlık travmalarının etkilerini en aza indirebilmek için insan hakları temelinde ve uluslararası normlara uygun şekilde verdiği tepkilerle bütün dünyaya örnek teşkil ettiği belirtilerek, "Yaşanan bu göç hareketliliğine karşı, insan odaklı yaklaşımı ile en fazla duyarlılık ve fedakarlığı gösteren Türkiye, 'düzensiz göç' olarak tabir edilen kaçak göçün sonlandırılması kapsamında, genel kolluk güçlerimizin karada ve denizde koordineli olarak yürüttükleri yoğun ve kesintisiz mücadele sonucunda büyük bir başarı elde etmiştir" denildi.

Türkiye'nin, yaşanan bu insanlık travmasında üzerine düşeni, son derece hızlı şekilde, insani ve kanuni anlamda eksiksiz şekilde yerine getirdiği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından aralıksız şekilde sürdürülen denetimlerle göçmenlerin ülke içindeki hareketliliğinin engellendiği vurgulanarak, şöyle denildi: "Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizdeki can kayıplarının yaşanmasının önüne geçmek üzere tüm geçiş güzergahlarını denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat sürekli olarak denetliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa ülkelerine geçmek üzere denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyor. Denizlerimizde görev yapan tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç olaylarına bağlı can kayıplarının yaşanmaması için, göç girişimlerini engellemek üzere gece gündüz demeden tüm deniz sınırlarını son teknoloji ürünü sistemlerle denizden havadan ve karadan kontrol altında tutuyor. 01 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 2022 yılında ise 417 göç olayında da 12 bin 846 düzensiz göçmen sağ olarak yakalanmış/kurtarılmıştır."

Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı
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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnsan Hakları, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik: 2022'de 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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