Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik 39 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Sahil Güvenlik 39 Düzensiz Göçmen Yakaladı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik 39 Düzensiz Göçmen Yakaladı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Kovalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu.

Bot içerisinde18 erkek, 11 kadın ve 10 çocuk toplam Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:06 Kaynak: İHA

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