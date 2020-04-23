Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı - Son Dakika

Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı

12 dakika önce

Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtararak Kaş'a getirdi.

Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı, System.String[]

Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtararak Kaş'a getirdi.


Olay, bu sabah saat 5'te meydana geldi. Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen ihbar doğrultusunda, Yunanistan'a ait Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan şahıslar olduğu tespit edildi. Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından adalara intikal edilerek 8 erkek 1 kadın olmak üzere toplam 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarılarak gerekli işlemleri için Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğine teslim edildi.


Şahıslar ile yapılan görüşmede yurt içine illegal yollarla giriş yaptıklarını yine illegal yollarla yurt dışına çıkış yapmak için Yunanistan'a ait Meis Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Meis Adası'na en yakın Türkiye'ye ait adalara binmiş oldukları şişme bot ile gece geç saatlerinde geçtiklerini belirten şahıslar, şişme botlarının burada yırtılması nedeniyle yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. - ANTALYA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afganistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:52 Kaynak: İHA

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