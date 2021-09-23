Sahil Güvenlik arama çalışmalarına kayıpların yakınları da katıldı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, kayıp 6 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bugünkü arama çalışmalarına sel kayıplarının yakınları da katıldı.

Kayıp şahısların aileleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemide misafir edildi. Onlarla beraber Sinop, Bozkurt arasında arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Arama kurtarma çalışmaları bir yandan da selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzasında devam ediyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çay ve dere yataklarında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinop Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından, sel felaketinde yakınları kayıp olan vatandaşlarımız Hüseyin Demirkol'a, Muhittin Demirbaş'a, Birol Özdemir'e ve İzzettin Adak'a yapılan arama kurtarma faaliyetleri halkında bilgi verildi" denildi.

Kayıp vatandaşlardan henüz bir ize rastlanılmadı. - SİNOP