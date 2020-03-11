Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 45 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne'den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 43'ü Kongo, 1'i Togo ve 1'i Burkina Faso uyruklu 24'ü çocuk, 5'i kadın ve 16'sı erkek olmak üzere toplam 45 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.