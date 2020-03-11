Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu - Son Dakika

Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 45 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 45 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne'den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 43'ü Kongo, 1'i Togo ve 1'i Burkina Faso uyruklu 24'ü çocuk, 5'i kadın ve 16'sı erkek olmak üzere toplam 45 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:06 Kaynak: DHA
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