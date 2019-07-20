Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor
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Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor, System.String[]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Önceki gün Gökçeada'da gerçekleşen olayda aniden göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahsın imdadına sahil güvenlik personeli yetişti. Sahil güvenlik botu ile Gökçeada'dan alınıp Kabatepe Limanına götürülen şahıs bilinci açık şekilde ambulans görevlilerine telim edildi ve tedavisine zaman kaybedilmeden başlandı. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
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