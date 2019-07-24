Sahil güvenlik Bozcaada'da can kurtardı
1 saat önce
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, sahil güvenlik botu ile Geyikli Limanına götürülerek 112 personeline teslim edildi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
'nin Bozcaada
ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, sahil güvenlik botu ile Geyikli
Limanına götürülerek 112 personeline teslim edildi.
Bozcaada'da aniden rahatsızlanan ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirlenen şahıs için sahil güvenlik botu devreye girdi. Hastayı Bozcaada'dan alan ekip, sağlık personeli refakatinde Geyikli Limanı'na getirirdi. Rahatsızlanan hasta burada 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık bir şekilde teslim edildi. - ÇANAKKALE
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