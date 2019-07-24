Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlik Bozcaada'da can kurtardı
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Sahil güvenlik Bozcaada'da can kurtardı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, sahil güvenlik botu ile Geyikli Limanına götürülerek 112 personeline teslim edildi.

Sahil güvenlik Bozcaada'da can kurtardı, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, sahil güvenlik botu ile Geyikli Limanına götürülerek 112 personeline teslim edildi.

Bozcaada'da aniden rahatsızlanan ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirlenen şahıs için sahil güvenlik botu devreye girdi. Hastayı Bozcaada'dan alan ekip, sağlık personeli refakatinde Geyikli Limanı'na getirirdi. Rahatsızlanan hasta burada 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık bir şekilde teslim edildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
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