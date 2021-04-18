Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu - Son Dakika

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Beylerbeyi'nde sahilde sıkışan kediyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Camisi'nin önündeki iskelede sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine botla yanaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından kurtarma anına ilişkin görüntüleri yayınlayarak, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler Sahil güvenlik ekibimiz." ifadelerini kullandı.