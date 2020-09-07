Sahil güvenlik denizde Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tur tekneleri ve plaj işletmelerinden tatil yapan binlerce turisti bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler tatilcilerin, Kovid-19 salgınına karşı daha dikkatli olmaları, sağlıklı ve güvenli bir tatil deneyimi yaşamaları için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sahil güvenlik ekipleri kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallara uyulması için plaj işletmeleri, tur teknesi, ticari yat ve dalış teknelerinde sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

Son olarak teknelerin ziyaretçi kapasitelerini kontrol eden ekipler, bir günde 191 tur teknesi, ticari yat ve dalış teknesinde kontrollerini gerçekleştirdi. Sahillerde ise 23 plaj işletmesinin kontrolünü yapan ekipler, toplamda 4 bin 68 turiste tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.