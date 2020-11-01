Sahil güvenlik depremden etkilenenlerin yardımına koştu - Son Dakika

Sahil güvenlik depremden etkilenenlerin yardımına koştu

AYDIN - Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yaşanan tsunami ile zor anlar yaşayan denizcilerin ve balıkçıların yardımına Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri koştu. Kuşadası Körfezi ile Seferihisar ve Sığacık bölgesinde depremden kaynaklanan doğal afet nedeniyle zor anlar yaşayan balıkçı tekneleri, yatlar, gezi tekneleri ve diğer deniz araçlarına Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yardım eli uzatıldı.