Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'e 105 Kontrol Botu

Sahil Güvenlik'e 105 Kontrol Botu

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ares Tersanecilik arasında imzalanan sözleşmeyle Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 adet kontrol botu inşa edilecek.

Sahil Güvenlik'e 105 Kontrol Botu, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ares Tersanecilik arasında imzalanan sözleşmeyle Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 adet kontrol botu inşa edilecek.

Kontrol Botu Projesi Sözleşmesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ares Tersanecilik arasında imzalandı. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 adet kontrol botu yedekler ve hizmetlerle birlikte tedarik edilecek. Çevre denizlerimizde ve iç sularda görev yapacak kontrol botları ile düzensiz göçle mücadelede, arama/kurtarma faaliyetlerinde, kaçakçılıkla mücadelede ve denizden emniyet/güvenlik görevlerinde önemli bir kabiliyete sahip olunacak. İlk botun 2020 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel
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