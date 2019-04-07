Sahil Güvenlik Ekipleri 4 Bin 640 Kişiyi Hayata Bağladı
47 dakika önce
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu yıl Ege Denizi'nde Yunan adalarına gitmek isteyen 4 bin 640 göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı
, bu yıl Ege Denizi
'nde Yunan adalarına gitmek isteyen 4 bin 640 göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı. 2018 yılında 25 bin 336 düzensiz göçmeni çıktığı ölüm yolcuğundan kurtaran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, 2019 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 4 bin 640 kişiyi kurtardı. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava, kara ve deniz unsurları, bu yıl 128 düzensiz göçmen olayına müdahale etti. Çıktıkları umut yolculuğunda 5 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, 10 insan taciri de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
(Ali Gözeten/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
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