Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı

34 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Ege Denizi'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren düzensiz göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi.

Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü.

Bir düzensiz göçmen, "Yunanlar botumuzun motorunu söktüler, yedek benzinimizi de aldılar. Bizi denize bıraktılar. 5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, aralarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin de bulunduğu iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:13 Kaynak: AA
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